الخطوط الجوية القطرية تعتمد سيارات شيري الناقل الرسمي لركابها

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أعلنت شركة شيري العالمية للسيارات عن توقيعها اتفاقية يتم بموجبها اعتماد سيارات شيري كناقل رسمي لركابها المسافرين من والى قطر لحضور فعاليات كأس العالم قطر 22.

هذا، وتحقق شركة شيري الصينية من وراء هذه الاتفاقية خطوة هامة في اطار تعزيز وجودها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بصورة عامة من خلال المساهمة في تيسير تنقلات الزوار والمشاركين في بطولة كأس العالم المنعقدة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

حيث تشير الأرقام إلى أن عدد الرحلات القادمة إلى العاصمة القطرية ازداد بنسبة عشرة أضعاف عما كان عليه قبل انعقاد بطولة كأس العالم، كما قفزت حجوزات الرحلات القادمة من كل من المكسيك والأرجنتين واسبانيا ودول أخرى بنسبة تسعة وسبعين ضعفا، مع توقع أن يبلغ عدد القادمين إلى قطر ما يقرب من مليون ونصف المليون زائر، الأمر الذي سيتيح الفرصة لشركة شيري أن تدعم وجودها كناقل رسمي من خلال تأمين انسيابية تنقل الاعداد الهائلة من الزوار والمشاركين في هذا الحدث العالمي.

جدير بالذكر أن توسع سوق منتجات شركة شيري، وزيادة حجم مبيعاتها ساهم بصورة كبيرة في دعم استراتيجية الشركة التي تعتمد على التوسع على النطاق العالمي والاستفادة من الفعاليات الدولية الهامة كمونديال قطر وغيره، مما شجعها على إطلاق عدد من الأنشطة والمسابقات مثل: مسابقة تيك توك شيري و سجل هدفا مع شيري، وكذلك الأمسية الاحتفالية المخصصة لمشجعي كرة القدم لتمكينهم من مشاهدة المباريات عبر شبكة الانترنت، واخيرا وليس اخرا ، مسابقة ” اجب عن السؤال ” للفوز بسيارة Tiggo 7 Pro الرياضية.