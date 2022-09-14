الخطوط السعودية الراعي الاستراتيجي والناقل الرسمي للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي

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أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن كونها الراعي الاستراتيجي والناقل الرسمي للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبحضور أصحاب السمو والمعالي ومشاركة أكثر من 200 متحدث من 70 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم وأبرز المستثمرين وقادة الفكر السياسي والمبتكرين الذين يعملون على نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف مواضيعهِ وحالات الاستثمار والالتزامات والحوكمة لتقديم الحلول على نطاق عالمي بالإضافة لقادة ورؤساء الشركات التقنية ، مع توقعات بتواجد أكثر من 3 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وستقوم الخطوط السعودية بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية ما بينها وبين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SADAIA) والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، بهدف بحث سبل التعاون في تطوير وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة العملاء باستخدام أحدث التقنيات الناشئة وتسخير التقنية لمعالجة اللغات الطبيعية في تطبيقات خدمة عملاء الخطوط السعودية والقنوات الرقمية الأخرى، كما ستقدم الخطوط السعودية لزوار القمة خصماً بمقدار 20% عبر برنامج عطلات السعودية باستخدام الكود “AI20” وذلك للاستفادة من عروض الباقات المتعددة.

وتؤكد مجموعة الخطوط السعودية من خلال مشاركتها في رعاية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي على سعيها المستمر لدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجالات كافة، ومنها تطلعات الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتبني أحدث الممارسات والحلول في عالم الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل خدمة لضيوف وموظفي الخطوط السعودية.

يذكر أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تقام على مدار 3 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض بأكثر من 100 جلسة عمل، وكانت النسخة الأولى التي عُقدت افتراضياً قبل عامين تحت رعاية ولي العهد قد لاقت اهتماماً عالمياً لافتاً، وتخطت مشاهداتها حاجز 5 ملايين مشاهدة، وأطُلقت من خلالها الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي “نُسدي”.