الخطوط السعودية تحصل على تصنيف شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم

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حصلت الخطوط السعودية على تصنيف “شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم” إلى جانب حصدها المركز الأول لأفضل تموين على الدرجة السياحية (الضيافة)، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لعام 2024، المؤسسة العالمية الرائدة المختصة في تصنيفات قطاع النقل الجوي.

وقد اعتمد تحديد الشركات الفائزة على استطلاع عالمي شامل لرضا العملاء يتم إجراؤه على مدى عدة أشهر ويشمل أكثر من 375 شركة طيران، حيث حققت الخطوط السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات كبيرة في التصنيف ذاته نالت بموجبه تصنيف “شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم” ثلاث مرات، إذ ارتفع تصنيفها خلال سبع سنوات من المركز 82 في عام 2017 لتصل في عام 2023 إلى 23 وصولاً إلى تحقيق المركز 20 في 2024.

وقد كان لبرنامج التحول “تألق” والذي تنطلق منه الخطوط السعودية بمبادراتها التي تستهدف تعزيز تجربة الضيوف وكفاءة الأداء التشغيلي إلى جانب مختلف الخدمات والمنتجات دورٌ كبير في تحقيق هذا الإنجاز، وصولاً إلى إطلاق هويتها وعصرها الجديد العام الماضي والذي بدأت من خلاله مرحلة جديدة في جميع جوانب عملياتها تعتمد على التحول الرقمي وأحدث التقنيات المتطورة التي تعزز الكفاءة التشغيلية، حيث أثمر ذلك عن نتائج مميزة بما في ذلك الحصول على مرتبة متقدمة ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران عالمية في انضباط مواعيد الرحلات خلال 2023، وحفاظها على هذه المرتبة لستة أشهر على التوالي، وفي مايو 2024 حققت المركز الخامس عالمياً في انضباط مواعيد وصول الرحلات والمركز الأول في مواعيد الإقلاع.

وقال معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر: “تؤكد الجائزتان التزام الخطوط السعودية بالتميز، حيث تتواءم كافة مبادراتها مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال تطبيق أفضل معايير الجودة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار في الخدمات وتحسين تجربة الضيوف وكفاءة الأداء التشغيلي، علاوةً على مساهمتها في ربط العالم بالمملكة لخدمة قطاع الأعمال والسياحة والترفيه والرياضة والحج والعمرة”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسكاي تراكس إدوارد بلايستد: “نهنئ الخطوط السعودية على هذا الإنجاز الرائع، فالتقدير الذي حصلت عليه يعكس الجهود الدؤوبة للإدارة والموظفين، وهو بكل تأكيد مدعاة فخرٍ لها”.

يشار إلى أن “السعودية” قد وضعت اتجاهاً واضحاً لمسيرتها واستراتيجيتها خلال السنوات القادمة مما يؤهلها لتبوأ مراكز متقدمة في تصنيف سكاي تراكس مستقبلاً، حيث أبرمت مؤخراً صفقتين مع بوينج وإيرباص لشراء 154 طائرة جديدة علاوةً على التطوير الجذري لمقصورة الضيوف بما يشمل مقاعد درجتي الأعمال والضيافة إلى جانب خدمة الإنترنت الجوي فائق السرعة وكذلك رفع جودة الشاشات الترفيهية على متن الطائرات لتصبح الأعلى وضوحاً في الرؤية بين مثيلاتها عالمياً.