الخطوط السعودية تخصص 780 رحلة لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة والدوحة

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خصصت الخطوط السعودية أكثر من 780 رحلة مجدولة وإضافية ترددية لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة والدوحة لحضور مباريات مونديال كأس العالم عبر مطارات الرياض وجدة والدمام إلى مطاري حمد والدوحة الدوليَين بسعة مقعدية تجاوزت 254 ألف مقعدًا.

وأكملت الخطوط السعودية استعداداتها لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة وقطر لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث توفر طوال فترة البطولة مما يمكن للمسافرين الاستفادة من الرحلات الترددية اليومية التي تأتي دعمًا لجمهور المنتخب السعودي ومحبي كرة القدم، لتساعدهم على التخطيط الأمثل لسفرهم بإمكانية الوصول لمطار الدوحة والعودة في نفس اليوم دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة الشخصية فقط داخل الطائرة مما يسرع إجراءات السفر، كما يمكن للمسافرين من وإلى مطار حمد الدولي عبر رحلاتها المجدولة مع إمكانية إصطحاب الأمتعة المعاينة.

وحددت الخطوط السعودية مواقع صالات للمسافرين المغادرين عبر الرحلات الترددية، تشمل صالة 3 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فيما يسمح المسافرين عبر الرحلات الترددية إصدار بطاقتي صعود الطائرة لرحلتي الذهاب والعودة استثنائياً مهما كانت المدة بين الرحلتَين تسهيلاً لإجراءات السفر واختصارًا للوقت والجهد، فيما يتعين على كافة المسافرين إصدار بطاقة “هيّا” التي تعتبر بمثابة تصريح لدخول قطر والملاعب الرياضية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أطلقت في وقت سابق منصة التواصل الموحدة “حاضرين” (www.HereForYou-sa.com)، لتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسُياح داخل المملكة الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم، أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال، كما ستمكن المنصة المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها بكل يسر.