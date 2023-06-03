“الخطوط السعودية” ترحب بالمشجعين على منصتها في سباق “جاكرتا”

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أعلنت الخطوط السعودية عن مشاركتها في سباق جاكرتا للموسم التاسع من بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي”، والمقام في عاصمة إندونيسيا خلال يومي 3 و4 يونيو الجاري. وتستقبل الخطوط السعودية محبي السباق من جميع أنحاء العالم ضمن منصتها المميزة في أليانز إي فيليدج، حيث تتيح للمشجعين فرصة الفوز والاستمتاع بأروع تجارب فورمولا إي المميزة.

وتمثل الخطوط السعودية شريك الطيران الرسمي لسلسلة سباقات السيارات الكهربائية فورمولا إي منذ عام 2018، كما تم تعزيز هذه الشراكة المميزة مؤخراً من خلال تعيين السائق البلجيكي ستوفيل فاندورن، بطل سباقات فورمولا إي، سفيراً للخطوط السعودية لموسم 2023.

وظهر السائق البلجيكي المميز للمرة الأولى على حلبات السباق في سباق فورمولا إي الدرعية 2018، والذي كان السباق الأول تحت رعاية الخطوط السعودية. ويستعد فاندورن للمنافسة في سباق جاكرتا ضمن فريق دي إس بينسكي الجديد.

وتشهد منصة الخطوط السعودية في أليانز إي فيليدج مشاركة فاندورن إلى جانب أعضاء فريق الخطوط السعودية، لتمثيل شركة الطيران وتأكيد التزامها بتقديم تجارب مميزة لا تُنسى للعملاء من خلال حملة “احجز مقعدك”.

وأطلقت الخطوط السعودية حملتها المميزة في “2022” ؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام عشاق السباقات لاستكشاف عالم “فورمولا 1 وفورمولا إي”، وسيحصل جميع زوار المنصة في سباق جاكرتا على فرصة للفوز بتجارب لا تُنسى بالإضافة إلى هدايا حصرية موقعة من ستوفيل فاندورن.

وقال رئيس التسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد طاش “يمثل حضورنا في سباق جاكرتا من خلال منصة مخصصة وعلى مدار موسم 2023 لسباقات فورمولا إي، علامة فارقة في شراكتنا طويلة الأمد مع بطولات فورمولا إي. وتسهم هذه الشراكة في تأكيد التزامنا الراسخ بمنح عملائنا من عشاق الرياضة ما يلبي طموحاتهم مع التركيز على مفاهيم الابتكار والاستدامة”.

وبدوره أضاف السائق البلجيكي ستوفيل فاندورن: “يسرني التعاون مع علامة مرموقة مثل الخطوط السعودية، التي تشاركنا نفس الرؤى والشغف في الابتكار والروح الرياضية والالتزام بتقديم تجارب استثنائية لا تُنسى. ويمثل التزام الخطوط السعودية بشراكتها المثمرة مع فورمولا إي أمراً يستحق الثناء، إلى جانب التزام أعضاء فريقها المميزين الذين يمتلكون شغفاً كبيراً برياضات السباق. وأتطلع لاختتام فعاليات هذا الموسم برفقتهم”.

وأكّدت الخطوط السعودية، بموجب تعاونها مع فورمولا إي، التزامها بتوفير أفضل الخدمات والتجارب لضيوفها من خلال إطلاق الرحلات الجديدة لاستقطاب الزوار إلى المملكة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أجنحة رؤية المملكة 2030.