“الخطوط السعودية” تستعرض نماذج مقترحة لمقاعد أسطولها الجديد والحالي

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استعرضت الخطوط السعودية مجموعة من النماذج المقترحة لمقاعد درجتي الأعمال والضيافة التي سيتم تركيبها على الأسطول الجديد لطائراتها المكونة من 39 طائرة جديدة من طراز بوينج B787 دريملاينر, والمتوقع وصول طلائعها ابتداءً من عام 2025م، إلى جانب ما يجري من مشاريع تطويرية لأسطول طائراتها الحالي من طرازي ايرباص A330 وكذلك بوينج B777 عبر تغيير للمقاعد ذات الصبغة الزرقاء, وتحديث لبرامج الترفيه على شاشات الطائرات بتزويدها بالنظام الجديد (BEYOND | بيوند).

ويأتي كل ذلك بهدف إحداث تغيير جذري في مفهوم تجربة السفر وبما يتواكب مع مبادرات التوسع في عدد الوجهات لتحقيق مستهدفات ربط العالم بالمملكة.

وتضمنت المقاعد التي تم عرضها على مدى ثلاث أيام بقاعة “السعودية” خلال مناسبة دُعي لها أعضاء برنامج الولاء “الفرسان”, بحضور معالي مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر, إلى جانب عددٍ من التنفيذيين ومنسوبي السعودية, جناحاً جديداً لفئة درجة الأعمال يتميز بمقعد مسطح بالكامل 180 درجة مع أبواب منزلقة بشكل آلي، فيما تتضمن بعض الأجنحة المعروضة كذلك شاشة 32 بوصة بدقة 4K، كما تم عرض نماذج لمقاعد درجة الضيافة المجهزة بأحدث وسائل الراحة مع مناطق التخزين وشاشات الترفيه في ظهر المقعد مقاس 13.3 بوصة، حيث تم تصميم النماذج بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال تصميم مقاعد الطائرات.

يُذكر أن “الخطوط السعودية” قد كشفت عن مقعد درجة الأعمال المتطور والأحدث من نوعه الذي سيتم تركيبه على متن طائرة الرحلات طويلة المدى ايرباص XLR 321 الجديدة ضمن جناحها في معرض سوق السفر العربي بدبي 2023، وقد جاء اختياره بناءً على توصيات ضيوف “السعودية” خلال المناسبة التي أقيمت في عام 2021, والتي طرحت خلالها نماذج متنوعة للمقاعد، وتؤكد حرصها على الأخذ بملاحظات وآراء ومقترحات ضيوفها، كون جميع الخدمات والمنتجات الجديدة تستهدف تعزيز وتطوير تجربة سفرهم.