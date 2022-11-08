الخطوط السعودية تشارك في معرض سوق السفر العالمي بلندن

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شاركت الخطوط الجوية العربية السعودية، في معرض سوق السفر العالمي (WTM) المقام في العاصمة البريطانية لندن، استعرضت خلاله أحدث مشاريعها ومنتجاتها، إلى جانب أحدث الحلول التقنية ضمن مبادرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعمها لخطط النمو السياحي الطموحة بالمملكة، وذلك في ظل التطور الكبير لقطاع السياحة السعودي المتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الخطوط السعودية من خلال المعرض إلى الكشف عن العديد من الخدمات التي تُعنى بتعزيز تجربة السفر، بالإضافة إلى عرض حزمة من الخدمات والباقات المتنوعة التي ستطرحها للضيوف المعتمرين من بريطانيا عبر موقع “السعودية للعمرة” بما يعزز مكانتها كناقل رئيسي لضيوف الرحمن.

وسيتعرف زوّار الخطوط السعودية على أسطول طائراتها الحديث والمتنامي وما يتميز به من خدمات نوعية، إلى جانب أحدث الوجهات الدولية التي أعلنت عنها مؤخراً والموزعة في أربع قارات حول العالم، علاوةً على الخدمات الأخرى المتعلقة بتجربة إنهاء السفر وخدمات ما بعد البيع عبر الهواتف الذكية.

وأوضحت الخطوط السعودية، أنها ستعقد عبر قطاعاتها المشاركة في المعرض اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وبحث إمكانية الشراكات المستقبلية، كما ستحتفي داخل المعرض بمرور (55) عاماً على بدء تشغيل الرحلات بين المملكة ولندن.