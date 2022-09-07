الخطوط السعودية تطلق برنامج الطاهي الجوي المنتهي بالتوظيف

المناطق_الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر حسابها الرسمي، عن برنامج الطاهي الجوي المنتهي بالتوظيف، بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:



“برنامج الطاهي الجوي” المنتهي بالتوظيف



المؤهلات والخبرة

بحد أدنى شهادة دراسية لا تقل عن الثانوية العامة وبنسبة لا تقل عن 70%. – أو شهادة دبلوم بمعدل لا يقل عن 2/4 أو 3/5. أو شهادة بكالوريوس / ماجستير بمعدل لا يقل عن 2/4 أو 3/5. إتقان اللغة الإنجليزية: درجة لا تقل عن 72 في STEP أو لا تقل عن 5.5 في IELTS. الطول والوزن وفق معايير الخطوط السعودية. التقديم متاح للمواطنين والمواطنات.

تاريخ التقديم:

متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/11هـ، عبر رابط التقديم: (اضغط هنا).