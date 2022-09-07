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الخطوط السعودية تطلق برنامج الطاهي الجوي المنتهي بالتوظيف

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 11:03 مساءً

المناطق_الرياض

 

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر حسابها الرسمي، عن برنامج الطاهي الجوي المنتهي بالتوظيف، بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

“برنامج الطاهي الجوي” المنتهي بالتوظيف 

المؤهلات والخبرة

  1. بحد أدنى شهادة دراسية لا تقل عن الثانوية العامة وبنسبة لا تقل عن 70%.
  2. – أو شهادة دبلوم بمعدل لا يقل عن 2/4 أو 3/5.
  3. أو شهادة بكالوريوس / ماجستير بمعدل لا يقل عن 2/4 أو 3/5.
  4. إتقان اللغة الإنجليزية: درجة لا تقل عن 72 في STEP أو لا تقل عن 5.5 في IELTS.
  5. الطول والوزن وفق معايير الخطوط السعودية.
  6. التقديم متاح للمواطنين والمواطنات.

تاريخ التقديم:

متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/11هـ، عبر رابط التقديم: (اضغط هنا).

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 11:03 مساءً
صورة Waleed

Waleed

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