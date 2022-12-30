الخطوط السعودية تعقد اجتماعا لمجلس إدارتها الـ (7 / 61) لعام 2022م

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عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اجتماعه الـ (7 /61) لعام ٢٠٢٢م، برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وأقر المجلس خلال الاجتماع الموازنة العامة للمؤسسة لعام ٢٠٢٣م، إلى جانب استعراض مخرجات مبادرات التحول “تألق” التي يجري تنفيذها في مختلف قطاعات المؤسسة.

واطلع المجلس على الأداء التشغيلي والمالي للمؤسسة وأداء الشركات التابعة لها، ومناقشة توصيات مجالس الإدارات واللجان المنبثقة من إدارة المؤسسة، إضافة إلى استعراض جدول الأعمال ومستجداتها، ووافق المجلس على توصيات اللجان التي تم رفعها إلى إدارة المجلس.

وفي نهاية الاجتماع قدم معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر شكره لجميع أعضاء المجلس على جهودهم المبذولة للارتقاء بالمؤسسة والخدمات المقدمة، مؤكداً معاليه أهمية ضرورة مضاعفة الجهد لمنسوبي مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية خاصة خلال المرحلة القادمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.