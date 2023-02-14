أبرز الموادوظائف

الخطوط السعودية تعلن فتح باب التسجيل بالوظائف الإدارية

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 فبراير 2023 - 9:43 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التسجيل للوظائف الشاغرة (رجال / نساء) في معرض التوظيف المقام في جامعة عفت (يوم المهنة السنوي الثاني والعشرون) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– الإدارة العامة.
– الاتصال والإعلام.
– القانون.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاستثمار.
– الاقتصاد.

الدعوة عامة وتشمل: 

– معرض توظيف.
– ورش عمل.
– متحدثين.
– مقابلات شخصية.

موعد إقامة المعرض:

– يومي الأربعاء 2023/02/15م والخميس 2023/02/16م.

مكان إقامة المعرض:

– جامعة عفت – محافظة جدة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
– لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

الوسوم
صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 14 فبراير 2023 - 9:43 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

زر الذهاب إلى الأعلى