الخطوط السعودية شريك الطيران الرسمي لفريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت في سباقات فورمولا 1 موسم 2023

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أعلنت الخطوط السعودية، عن شراكتها مع فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات فورمولا 1 لتصبح شريك الطيران الرسمي للفريق في موسم 2023م.

وتتيح الخطوط السعودية للمشجعين متابعة سباقات موسم فورمولا 1 لعام 2023م، من خلال تخصيص رحلات إلى البحرين وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والنمسا وهولندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس التسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد طاش، أهمية توسيع محفظة الشراكات الرياضية الاستراتيجية للخطوط السعودية، والإعلان عن التعاون مع فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورمولا 1 أحد أبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات الرياضية والتي تحقق الشغف المشترك في دعم مبادرات الابتكار والاستدامة، والعمل سوياً على تقديم تجارب استثنائية لضيوف الخطوط السعودية، ومشجعي فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورمولا 1 في المملكة وخارجها خلال موسم 2023م.

من جانبه، أوضح المدير العام للشؤون التجارية والتسويق لدى فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورمولا 1جيفرسون أن الشراكة مع الخطوط السعودية تشكل تحالفاً استراتيجياً بين قطاعي الطيران وفورمولا 1، بالتوازي مع السعي المستمر لتعزيز الحضور في قطاع السفر العالمي، لافتا إلى أن هذا التعاون يؤكد الفرص العالمية غير المسبوقة التي تقدمها سباقات فورمولا 1 للشركات، والتطلع قدماً إلى الموسم الجديد لإقامة تجارب ومشاريع جديدة بالتعاون مع الخطوط السعودية وعملائها.

وتفعيلاً لهذه الشراكة أطلقت الخطوط السعودية مسابقة عالمية لتوفير تجارب استثنائية لضيوفها من خلال منصة “احجز مقعدك الآن” على الرابط takeyourseat.saudia.com وتتيح المسابقة للمشجعين فرصة الفوز بتجربة مذهلة مع فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت فورمولا 1 في عدد من الوجهات التي تُقام فيها سباقات فورمولا 1 الجائزة الكبرى، والتي يمكن الوصول إليها مباشرة على متن رحلات الخطوط السعودية.