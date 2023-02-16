الخطوط السعودية للتموين تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

المناطق_متابعات

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي، QHSE.

مساعد المدير الفني وقطع الغيار.

مساعد مدير المحتوى المحلي.

مراقب الجودة.

مساعد مدير.

أخصائي مشتريات.

والمزيد …

عن الشركة:

تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين (SACC) في عام 1981 لتقديم خدمات التموين للناقل الوطني بالمملكة، وقد ازدهرت لتصبح مؤسسة واسعة ومتنوعة تقدم مجموعة كاملة من الأطعمة والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة، وخدمات الدعم للعملاء المحليين والدوليين.

طريقة التقديم: