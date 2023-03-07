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الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 مارس 2023 - 4:25 صباحًا

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في (ساحات المطار)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط المطلوبة:
  • شهادة الثانوية كاحد ادنى.
  • شهادة الدبلوم كحد اقصى.
  • يجب على المتقدم ان يكون لديه رحصة قيادة عمومي خفيف كحد ادنى وسارية المفعول.
  • يجب على المتقدم ان لايكون لديه اي مخالفات مرورية.
  • يجب على المتقدم ان لايكون لديه ايقاف خدمات.

وصف الوظيفة:

  • العمل في ساحات المطار.
  • العمل باتقان  في توصيل التموين الخاص بالطائرات.
  • المواظبة على العمل في المواعيد المحددة مسبقاً.
  • استخدم معدات الشركة الخاصة بتحميل التموين الخاص بالطائرات.
  • اتباع وسائل السلامة المحدده مسبقا من قبل الشركة.

المهارات:

  • العمل في اوقات مرنة.
  • العمل تحت الضغط.
  • التواصل بين اعضاء الفريق.
  • العمل في روح الفريق الواحد.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 مارس 2023 - 4:25 صباحًا
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