الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

1.سائق

المؤهلات والخبرة

-حملة الثانوية فما فوق.

-عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 2.

2.فني معدات

المؤهلات والخبرة

-دبلوم في مجال ذي صلة.

-عدد سنوات الخبرة 3 سنوات كحد أقصي.

-القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية أمر لا بد منه، واللغة العربية مرغوب فيها.

-مهارات الاتصال اللفظي والكتابي جيدة.

-القدرة على قراءة ومراجعة وتفسير التصاميم والرسوم البيانية الكهربائية، والوثائق الفنية، ويمكن إعداد وتقديم السجلات والتقارير الفنية.

3.مشرف الضيافة والفعاليات

المؤهلات والخبرة

-الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية في اللغتين الشفوية والكتابية.

– الموقف الإيجابي، والشغف بالدور والالتزام بالتميز.

– يجب أن يمتلك معرفة الكمبيوتر، ويتقن MS Word و Excel ورسائل البريد الإلكتروني والفطنة المالية.

– القدرة على العمل بشكل مستقل.

– يجب أن يكون المرشح بين الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا.

طريقة ورابط التقديم:

عبر موقع شركة الخطوط السعودية للتموين من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

نبذة عن الشركة

وتأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية، كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية.