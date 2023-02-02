الخطوط القطرية و”إيرباص” تعلنان تسوية الخلاف مقابل 2 مليار دولار تعويض

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أعلنت شركتا إيرباص والخطوط الجوية القطرية أنهما توصلتا إلى تسوية لخلاف استمر 18 شهرا بشأن طائرات من طراز إيه 350 متوقفة عن التحليق، ويتعلق بتآكل أسطح الطائرة، فيما تبلغ قيمة التعويضات المطلوبة ملياري دولار.

وأوضحت الشركتان أنه بموجب التسوية، سيتم تفعيل الطلبات الملغاة مع إيرباص والتي تشمل 23 طائرة من طراز إيه 350 لم تُسلم بعد و50 طائرة أصغر من طراز إيه 321 نيو، بخلاف تعهد كليهما بإسقاط المطالبات القضائية.

وكانت الشركة القطرية قد دخلت في نزاع علني مع أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بشأن سلامة طائرات الجيل الجديد إيه 350 وأحالت هذا النزاع إلى المحكمة بعد أن تم الكشف عن تقشر الطلاء ووجود فجوات في طبقة سفلية من نظام الحماية من الصواعق.

واعترفت إيرباص بوجود عيوب في الجودة، لكنها أكدت على أن الطائرات آمنة، واتهمت شركة الطيران القطرية بالمبالغة في العيوب لكسب تعويض، فيما أعلنت عقب قرار التسوية أنها ستعمل على إصلاح العيوب؛ حتى تعود الطائرات الثلاثون التي تم إيقافها إلى العمل مرة أخرى