الخطيب: تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة للسياحة الساحلية المستدامة عالمياً

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رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، والتي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر في المملكة بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها.

وأكد معاليه أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا للدعم المستمر من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع السياحة الساحلية في البحر الأحمر، من أجل تحقيق الرؤية الطموحة نحو تعزيز السياحة المتجددة والتنمية المستدامة وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية، مبينًا أن ما تشهده الهيئة اليوم من تطور ملموس في دورها خاصة وفي قطاع السياحة الساحلية عامة هو نتاج اهتمام القيادة الرشيدة بتنظيم هذا القطاع وتطويره باستمرار لتحقيق النمو الاقتصادي الواعد في البحر الأحمر وضمان المحافظة على بيئته، إذ ستقوم الهيئة بدور محوري في إطلاق المبادرات التنفيذية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز رسالة المملكة التنموية من خلال القطاع السياحي، مع المحافظة على مكونات المملكة البيئية وثرواتها الطبيعية في البحر الأحمر.