الخليج بطلًا لممتاز اليد للمرة الثانية على التوالي والـ 11 في تاريخه

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تَوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، نادي الخليج بكأس بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، للمرة الثانية على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

وحصد الخليج اللقب بعد فوزه على الهدى بنتيجة (40 – 26) في المباراة الفاصلة التي جمعتهما اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، في مباراة شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب الفريقين.

يذكر أن الخليج والهدى قد احتكما إلى المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري بعد تساويهما في النقاط برصيد 38 نقطة لكلٍ منهما بنهاية الجولة الأخيرة من منافسات البطولة.