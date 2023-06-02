الخليج ومضر يحققان الانتصار في انطلاق نخبة كبار اليد

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حقق فريقا الخليج ومضر فوزهما الأول في انطلاق منافسات بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الكبار 2023م، التي جرت اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

واستطاع الخليج التفوق على الهدى بفارق 8 أهداف بنتيجة (37 – 29) بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل بنتيجة (15 – 15)، وحصل حارس الخليج عمرو عبدالسلام على جائزة أفضل لاعب، وفي المواجهة الثانية حقق مضر الانتصار على النور بفارق 5 أهداف بواقع (29 – 34)، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدمه (14 – 18)، وحصل حارس مضر علي الصفار على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتتواصل منافسات البطولة غداً الجمعة، بمواجهتين ضمن الجولة الثانية، حيث سيلتقي الخليج مع مضر عند الساعة 4:00 مساءً في لقاء يسعى من خلاله الفريقان إلى مواصلة حصد النقاط نحو تحقيق اللقب، وفي المواجهة الثانية سيلعب النور مع الهدى عند الساعة 7:00 مساءً برغبة تحقيق أول الانتصارات للحفاظ على آمال حصد اللقب