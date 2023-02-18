الخليج يهزم ضمك بثنائية ويبتعد عن شبح الهبوط في دوري روشن السعودي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، الفوز على نظيره ضمك، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر من دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.

– أحداث المباراة

وتمكن سوكول سيكاليشي في تسجيل الهدف الأول لصالج الخليج، عند الدقيقة 32 من تصويبة قوية على يسار حارس مرمى ضمك.

وفي الدقيقة 45، عاد سيكاليشي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، سددها بقوة على يسار حارس ضمك.