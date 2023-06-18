الخليفي يقود مفاوضات باريس سان جيرمان مع هاري كين

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أكدت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يقود المفاوضات مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.

وأفادت تقارير صحفية، بأن نادي باريس سان جيرمان، بدأ في التحرك من أجل التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، فإن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي تدخل بنفسه في المفاوضات لضم كين، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت أن كين ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024، حيث اقترب من الرحيل لخوض تجربة جديدة.

وأشارت التقارير إلى أن هاري كين، يرغب في اللعب لأحد أندية إنجلترا في حال رحيله عن النادي اللندني.

وارتبط اسم هاري باللعب لصفوف العديد من الأندية من بينهم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، وريال مدريد.