الخميس المقبل.. انطلاق فعاليات “موسم جدة 2024” في الواجهة البحرية بشعار “من جديد”

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أعلنت إدارة “موسم جدة 2024″، إطلاق فعالياتها لهذا الموسم تحت شعار “من جديد”، يوم الخميس المقبل، خلال حفل افتتاح يُقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء، في منطقة “جدة آرت بروميناد” الواقعة داخل واجهة جدة البحرية.

ويستعرض “موسم جدة 2024” عدداً من التجارب المناسبة للأذواق والفئات العمرية كافة من العائلات والأطفال والشباب؛ لصناعة “البهجة والفرح” على الزوّار من داخل المملكة العربية السعودية، والسياح القادمين إليها من الخارج.

ودعت إدارة “موسم جدة 2024” الأهالي والزوّار والسياح، إلى المشاركة في حفل الافتتاح؛ الذي يتضمَّن عدداً من الفعاليات والأنشطة المُصاحبة التي ستُسعد الجميع من مختلف الفئات العمرية، والتي تشمل: “عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية، فضلاً عن العروض الجائلة”.

ولتعزيز “موسم جدة 2024″، يُقام عددٌ من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية، في عددٍ من مناطق الموسم الخاصة، ومنها: منطقة “سيتي ووك” التي تضم مزيجاً متنوعاً من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية، والحفلات الغنائية، والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق. فيما ستُقدم منطقة “Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” التي تُقام لأول مرة في السعودية للزوّار والسياح مزيجاً من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تُعد مرفقاً عائلياً بامتياز، تجمع أكثر القصص والشخصيات شُهرةً في العالم تحت سقف واحد.

كما يشهد موسم جدة 2024 عديداً من الفعاليات التي ستُقام في “Imagine Monet” وحديقة الأمير ماجد؛ فضلاً عن الحفلات العالمية، إلى جانب فعاليات أخرى ثقافية وترفيهية.

وينتظر زوّار “موسم جدة 2024” فعاليات استثنائية من أجواء الفرح والترفيه، حيث من المُقرر إزاحة الستار عن خريطة فعالياته المتنوّعة من العروض الفنية والثقافية الحيّة، والأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، فضلاً عن التجارب والمغامرات والألعاب الحركية والمهارية والتفاعلية.

يُذكر أن الموسم يمثل حدثاً شديد الأهمية، لما له من دورٍ كبيرٍ في جذب الزوّار، وكذلك تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، حيث يعمل “موسم جدة 2024” على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوّار.