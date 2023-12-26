الخميس المقبل .. انطلاق مهرجان عذق الرابع بضمد

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تنطلق فعاليات مهرجان عذق الرابع الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعه بمنطقة جازان يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، ويهدف هذا الحدث لدعم المزارعين لتسويق منتجاتهم من المحاصيل الحقلية ومن أهمها الذرة الرفيعة والسمسم والدخن والصناعات التحويلية.

ومن المقرر أن يستمر مهرجان عذق الرابع لمدة 5 أيام لينتهي يوم 1 يناير 2024 ، ويتضمن المهرجان عدة فعاليات يشارك فيها العديد من الجهات الرسمية والأهلية. وكذلك عرض منتجات المزارعين في المنطقة.

ويعتبر الدخن حبوب صفراء صغيرة، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. حيث يعد من الحبوب الغذائية المهمة التي تزرع في جميع أنحاء العالم.

كما يتميز محصول الدخن بما له من مميزات بيئية وزراعية وغذائية. فهو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث الأصناف، والمعاملات الزراعية. واستخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية.

ويمكن تناول الدخن كحبوب، أو استخدامه أيضاً في الوجبات الخفيفة وتحضير أنواع أخرى من الخبز. كما يُعد الدخن من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية. وهو المحصول الأكثر ملاءمة للتوسع في زراعته لسد النقص في الحبوب على مستوى العالم.

وبصفة عامة تسعى المملكة إلى زيادة الاهتمام بالدخن والتوسع في زراعته وتطويره؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي.

كذلك دعم التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.

كما تشتهر محافظة ضمد بزراعة المحاصيل الزراعية الأخرى كالخضار والفواكه والحبوب والمحاصيل البعلية. كما تعتبر محافظة ضمد من أكبر محافظات المنطقة شهره زراعياً.