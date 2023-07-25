الخميس.. انطلاق كأس الملك سلمان للأندية

المناطق_متابعات

يقص فريق السد القطري الأول لكرة القدم، ونظيره الوداد المغربي، الخميس، شريط بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، في لقاء يجمعهما على مدينة الأمير سلطان في أبها، ضمن مباريات دور المجموعات، على أن ينظم حفل الافتتاح قبل مواجهة الهلال وأهلي طرابلس الليبي، في اليوم ذاته.

ويتنافس 16 فريقاً ضمن البطولة، التي تلعب منافساتها في مدن الطائف وأبها والباحة، توزعت على 4 مجموعات، يتأهل من كل واحدة فريقين إلى ربع النهائي، على أن تختتم المسابقة يوم 12 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.



يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة حددت، الأربعاء، آخر موعد للأندية لتقديم قوائمها النهائية، مشترطة أن تكون قائمة كل فريق مطابقة لقائمته المسجلة بالاتحاد المحلي.