“الداخلية” تفتح باب القبول للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب أن تنطبق على المتقدم شروط القبول وضوابطه، وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وأن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة، وأن يكون قد أدى اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي) وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (65%).وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%)، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.