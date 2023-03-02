الداود رئيسًا تنفيذيًا لشركة مطارات الرياض

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أعلنت شركة “مطارات الرياض” تعيين مساعد بن عبدالعزيز الداود رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وأكد الداود أهمية العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الداعمة لمختلف المستهدفات الإستراتيجية للشركة والوطن، بما يعزز موقعها في قطاع الطيران ويسهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي في المملكة ليكون رافداً اقتصادياً وتنموياً داعماً لتطلعات رؤية المملكة 2030.

وشغل الداود العديد من المناصب القيادية آخرها وكيل التطوير التعديني في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشغل منصب وكيل الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كذلك منصب نائب الرئيس للعمليات في شركة “مطارات الرياض” ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” وعضو في مجلس إدارة شركة “التنفيذي”، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تمام” لخدمات الصيانة، كما سبق وأن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “نجم لخدمات التأمين”.