الدايت النباتي حصن ضد أمراض القلب والسرطان

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أكدت دراسة طبية أن اتباع نظام غذائي نباتي من شأنه تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لشبكة “CNN” الأمريكية، فإن الدراسة الإيطالية، والتي أُجريت على مدى أكثر من 20 عامًا، أن اتباع الأنظمة النباتية يمكن أن يسهم في خفض عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ضغط الدم والكوليسترول.

وأشارت إلى أن هناك “تأثيرًا وقائيًا” لهذه الأنظمة الغذائية في الوقاية من أنواع معينة من السرطانات، بما في ذلك “الكبد والقولون والبنكرياس والرئة والبروستاتا والمثانة وسرطان الجلد والكلى وسرطان الغدد الليمفاوية”.

وحذر القائمون على الدراسة، من أن بعض الخيارات الغذائية السيئة، يمكنها تخريب الطبيعة الوقائية لهذه الأنظمة؛ إذ أكدت المؤلفة المشاركة في الدراسة الدكتورة فيديريكا جوارالدي، أن الأنظمة الغذائية التي تركز على استهلاك الأطعمة النباتية غير الصحية، مثل عصائر الفاكهة، والحبوب المكررة، ورقائق البطاطس، وحتى المشروبات الغازية، قد تتعارض مع إيجابيات النظام الغذائي النباتي للصحة.