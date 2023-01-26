الدبابات الغربية تزحف لأوكرانيا.. الأسباب والأهداف!

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دخلت الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة، بعد موافقة دول غربية على إرسال دبابات حديثة لدعم أوكرانيا، في مواجهة الهجوم الروسي.

ويرى مراقبون أن تلك الدبابات ستساعد القوات الأوكرانية على اختراق خطوط دفاع روسيا، التي حذرت من وصول الدبابات الغربية إلى أيدي كييف، وربما يكون بسبب خشية كييف من هجوم روسي كبير مع قدوم الربيع.

هذه الجبهة الموحدة خلف كييف تبدو تحديا جديدا للروس الذين راهنوا منذ بداية النزاع على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا.

وفي تعليق له على الأمر، ندّد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف اليوم الأربعاء بقرار برلين إرسال “ليوبارد 2″ إلى ” أوكرانيا، ووصفه بأنه “قرار خطير للغاية من شأنه أن ينقل النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة”.

ومنذ الشهر الماضي، تطالب كييف الغرب بإرسال نحو 300 دبابة لشنّ هجمات مضادة على القوات الروسية، في ظل استقرار خطوط القتال نسبيًا منذ شهور، ولعل كييف تخشى أن يحمل الربيع إطلاق عملية روسية واسعة النطاق في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

ويمكن للدبابات والمدرعات أن تسمح للقوات الأوكرانية بكسب أفضليّة في التحرّك، على أمل اختراق خطوط الدفاع الروسية بدعم مدفعي وكسر حرب الخنادق الجارية في شرق البلاد.