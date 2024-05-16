الدحيم يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير التجارة

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رفع مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مساعدًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

وعبّر الدحيم عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن الغالي، وأن يسهم في تحقيق تطلعات القيادة.

وقدم شكره الجزيل لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ولمعالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري على دعمهما ومساندتهما، سائلاً الله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لمواصلة القيام بمسؤولياته وتأدية مهماته.

وشغل عبدالعزيز الدحيم منصب وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة بخبرة عملية تزيد عن 10 سنوات في القطاعين العام والخاص، حيث التحق بوزارة التجارة كمستشار قانوني، ثم وكيل مساعد للأنظمة واللوائح، وقبل ذلك سبق له العمل في مكاتب المحاماة في الرياض ودبي.

ويشغل كذلك بالإضافة إلى عمله، عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي، وعضو لجنة الإفلاس، وعضو مجلس إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحصل الدحيم على شهادة المـاجستير في القانـون التجاري من جامعـة هـل في بريطانيا، وشهادة البكالوريـوس في الشريعـة من جامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، إضافة إلى مشاركته في عدد من البرامج المتخصصة داخل المملكة وخارجها، ومن أهمها برنامج التشريعات المتقدمة في جامعة لندن (LSE)، وبرنامج تطوير التشريعات التجارية في سياتل بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية، وبرنامج القانون الإنجليزي في جامعة كامبردج.