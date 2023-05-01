الدخول إلى «واتساب» بـ 4 أجهزة وفي وقت واحد

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أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس «ميتا»، مالكة تطبيقات التواصل الشهيرة «واتساب وفيسبوك وإنستغرام»، ميزة جديدة في تطبيق واتساب، تتيح لمستخدميه الدخول إلى الحساب نفسه عبر ربطه بـ 4 أجهزة وبالرقم نفسه، ما يوضح الإستراتيجية التي قررت أن تنتهجها ميتا أخيراً.

وانتهجت ميتا، خلال الفترة الماضية قرارات عدة بهدف العمل على تطوير المحتوى الخاص بها.

وأكد تطبيق واتساب، أنه يمكن للمستخدمين ربط الحساب الخاص بهم بما يصل إلى 4 أجهزة، ما يضمن أن تظل محادثاتهم متزامنة ومشفرة ويمكن الوصول إليها حتى عندما يكون هاتفهم غير متصل بالإنترنت.

وبينت، أنه بعد تحديث تطبيق واتساب على سطح مكتب ويندوز الخاص بهم، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات جديدة، بما في ذلك خيارات مكالمات الفيديو والصوت وربط الجهاز لجميع الأجهزة تقريباً.