الدخول مجاناً.. “الترفيه” تعلن إقامة مهرجان تنكري في بوليفارد رياض سيتي

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، إتاحة الدخول مجاناً في المهرجان التنكري الأكبر بالمملكة والذي ستنظمه يومي 9 و10 فبراير الجاري في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ودعت الهيئة، الجميع إلى المشاركة في المهرجان من خلال ارتداء الملابس التنكرية التي تتيح دخول منطقة بوليفارد رياض سيتي مجاناً في يومي المهرجان.

ودشن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مؤخراً منطقة “فيا رياض” الترفيهية التي تضم أفخم الفنادق والمطاعم والسينمات العالمية.