الدرَّاج البلجيكي “ميرلير” يواصل الفوز ويتصدر المرحلة الرابعة من طواف العلا 2024

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تصدَّر الدرَّاج البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب)، المرحلة الرابعة من سباق طواف العلا 2024، والتي كانت من منطقة الحجر إلى قاعة مرايا، بمسافة 142.2 كيلومترا.

وشهدت المرحلة الرابعة، مرور الدرَّاجين بين الواحات الطبيعية والمواقع الأثرية والمعالم الحضارية، مثل موقع الحِجر الأثري؛ أول موقع سعودي يدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وقاعة مرايا أكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة في العالم.

وبالعودة إلى نتائج المرحلة، حلَّ الدرَّاج بريان كوكارد من فريق (كوفديس) الفرنسي ثانياً، فيما حصد المركز الثالث الدرَّاج الهولندي كاسبر فان أودن؛ عضو فريق (دي إس إم فريمنش بوستنل).

وتوَّجت اللجنة التنظيمية الدرَّاج البلجيكي تيم ميرلير عضو فريق (سودال كويك ستيب) بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، وكذلك القميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، فيما حصل الدرَّاج الهولندي كاسبر فان أودن على القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، أما الدرَّاج الياباني أتسوشي أوكا من فريق (جي سي إل تيم أويكو) فحصل على القميص البرتقالي لفئة الدرَّاج الأكثر نشاطاً، وذلك للمرة الثانية، فيما كان فريق (جايكو- العلا) أفضل فريق في المرحلة.

وبنهاية المرحلة الرابعة، يكون قد قطع الدرَّاجون مسافة 660 كيلومتراً، وتصدَّر الترتيب العام لـ(طواف العلا) البلجيكي تيم ميرلير، بزمن قدره 15:12:12 ساعة، فيما حلَّ ثانياً الهولندي كاسبر فان أودن بفارق 4 ثوانٍ، وثالثاً الفرنسي بريان كوكارد متأخراً بـ14 ثانية.

إلى ذلك، تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة من سباق طواف العلا 2024، غداً من البلدة القديمة، مروراً بقرية مغيراء ومطار العلا الدولي وبوابة موقع الحِجر، وصولاً إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كيلومترا.