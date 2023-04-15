“الدعم السريع” تعلن سيطرتها على القيادة العامة للجيش السوداني

المناطق_وكالات

أعلنت قوات “الدعم السريع” عن حصيلة لـ”نجاحاتها” في نهاية يوم عاصف من الاشتباكات مع قوات الجيش في مدن مختلفة أهما الخرطوم.

وفي بيان، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات ومنها، القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأفاد البيان بسيطرة قوات الدعم السريع على رئاسات الفرق في ولايات دارفور وعدد من الولايات جاري حصرها، والملاحة الجوية في كل السودان.

كما أعلنت القوات “انضمام عدد من كبار الضباط في الجيش وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الفريق دكتور مبارك كوتي كمتور”، مضيفة “هناك عدد كبير من الضباط من القوات المسلحة مصابين”.

ومضت قوات الدعم السريع قائلة إنها سيطرت على القاعدة الجوية بجبل الأولياء، ومعسكر سوبا الباقير الذي يضم أكثر من 60 دبابة وكميات كبيرة من الأليات والمعدات العسكرية.

وكشفت قوات الدعم السريع عن السيطرة على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتحديد مخبأ البرهان وكباشي ومحمد عثمان الحسين وجاري العمل للقبض عليهم.

وتابع البيان “تم أسر واحتجاز 42 قناص بأسلحتهم وجميعهم يتبعون إلى مجموعة الإسلاميين يقودها أسامة عبد الله تقاتل الى جانب قيادة القوات المسلحة”.