الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت 4 مواقع بمحيط دمشق

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أعلنت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء محيط العاصمة دمشق.

وتفصيلاً، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف 4 مناطق قرب مطار دمشق.

وأفاد مراسل العربية / الحدث بأن الغارات تركزت على منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، فيما ذكرت مصادر العربية أن الغارات أعقبت وصول طائرة شحن إيرانية إلى مطار دمشق، ولم يتسن الحصول على مزيدٍ من التفاصيل.

يُشار إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني عمدت إلى إجراء عمليات تموضع عدة ضمن مواقع ونقاط عسكرية عديدة تابعة لها في كل من محيط العاصمة السورية دمشق وبادية حمص الشرقية مطلع الشهر الجاري، وذلك تخوفًا من استهدافات إسرائيلية محتملة، حسب ما كشفه المرصد السوري.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، استقدمت ميليشيا حزب الله تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في ريف دمشق قرب الحدود السورية-اللبنانية، حيث وصل نحو 30 عنصرًا يتبعون ميليشيا برفقة ذخائر وسلاح عبر معبر غير شرعي بالقرب من منطقة رأس العين الحدودية بريف دمشق، وتوجهوا فور وصولهم إلى أحد المقرات العسكرية الموجودة في المنطقة والمحصنة بشكل كبير جدًا، وذلك بحماية من سيارات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة.