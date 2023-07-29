الدفاع البريطانية: تصاعد القتال في قطاعين جنوب أوكرانيا على مدار 48 ساعة الماضية

المناطق_متابعات

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي بأنه على مدار الـ 48 ساعة الماضية، تصاعد القتال في قطاعين في جنوب أوكرانيا.

وقالت الوزارة في منشور على موقع تويتر اليوم /السبت/ إن القتال، في جنوب أوريخيف، يتركز بالقرب من قرية روبوتين، في منطقة مسؤولية جيش التسليح الموحد رقم 58 لروسيا.

وعلى بعد ثمانين كيلومترًا إلى الشرق،هزمت القوات الأوكرانية عناصر من فوج قوات الإنزال الجوي الروسي 247 ، وفي الوقت نفسه، تواصل وحدات القوات الإنزال الجوي الروسي الأخرى عمليات هجومية في غابة سيريبريانسك غرب كريمينا لكنها لم تتقدم كثيرا على الأرض .