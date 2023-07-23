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الدفاع الجوي الأوكراني يصد هجوما روسيا على ميناء أوديسا

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 يوليو 2023 - 3:21 صباحًا

المناطق-متابعات

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تيليغرام إن منظومات الدفاع الجوي صدت هجوما روسيا آخر على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وحذر كيبر السكان من تصوير القتال الجوي.

وكان أعلن سلاح الجو الأوكراني، الجمعة، أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ كروز من طراز “أونيكس” الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا.

ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الضربات الصاروخية.

وقالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.

 

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 يوليو 2023 - 3:21 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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