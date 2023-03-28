الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخ موجه أمريكي الصنع لأول مرة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، اعتراض صاروخ موجه أمريكي الصنع لأول مرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن وسائط الدفاع الجوي الروسي اعترضت، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، قذيفة موجهة من نوع “جي إل إس دي بي” تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف في إفادة صحافية، اليوم الثلاثاء: “اعترضت وسائط الدفاع الجوي، خلال يوم واحد، 18 صاروخاً من راجمات “هيمارس” وقذيفة موجهة واحدة من نوع (جي إل إس دي بي)”.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع اعتراض قنبلة “جي إل إس دي بي” أي القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض، والتي يطلق عليها اسم “القنبلة الذكية”، منذ أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

كما أشار المتحدث العسكري الروسي إلى تدمير 12 مسيرة أوكرانية في مقاطعة زاباروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.

ومن جانبها، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 15 مسيرة إيرانية الصنع، فجر الثلاثاء، تم تدمير 14 منها. وأضاف الجيش: “لا يزال خطر وقوع ضربات جوية وصاروخية عاليا في أرجاء أوكرانيا”.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن القوات الروسية في باخموت سيطرت على المنطقة الصناعية بالكامل، كما أكدت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، أن القوات الروسية تتقدم في محور أفدييفكا.

وإلى ذلك، رجحت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا خسرت الكثير من دباباتها أثناء محاولة حصار أفدييفكا بدونيتسك، مشيرة إلى أن روسيا لم تحقق سوى تقدم هامشي هناك.