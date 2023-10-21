الدفاع الروسية: مقتل وإصابة نحو 600 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم السبت: “لقد تم القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيا،”، مشيرا إلى أن حوالي 100 عسكري أوكراني على محور “كراسني – ليمان” سقطوا بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان:” صفينا نحو 50 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و140 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، بينما سقط حوالي 260 عسكريا أوكرانيًا على محور دونيتسك بين قتيل وجريح”.

وتابع بيان الدفاع الروسية:” أسقاطنا مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميج-29″، ومقاتلة من طراز “سو- 24″، ومروحية من طراز “مي-8″ بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة”.