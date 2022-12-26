الدفاع الروسية: مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام مسيرة أوكرانية في مطار “انجلز”

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، مقتل ثلاث عسكريين روس جراء سقوط حطام مسيرة مسيرة أوكرانية في مطار “انجلز” قرب مقاطعة “ساراتوف”.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم”- إن الدفاعات الجوية أسقطت على ارتفاع منخفض مسيرة أوكرانية أثناء اقترابها من مطار “انجلز العسكري”، مشيرة إلى أن الطائرات الموجودة في المطار لم تتضرر جراء الحادث.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الروسي شن غارة جوية وخمس ضربات صاروخية ونفذ أكثر من 40 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الليلة الماضية حيث أصابت الصواريخ والمدفعية الأوكرانية تسعة مواقع قيادة روسية ومنطقتين لتمركز الأفراد العسكريين واثنتين أخريين مهمتين.

وقالت الهيئة -في بيان لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- “تصدت وحدات قوات الدفاع الأوكرانية لهجمات روسية خارج عدد من المناطق في لوهانسك وفي منطقة دونيتسك”.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تستمر في تكبد الخسائر، ففي مدينة ستاروبيلسك بمنطقة لوجانسك، تم نقل 50 جنديا روسيا مصابين بجروح خطيرة مؤخرا إلى مستشفى عسكري أقامته القوات الروسية.