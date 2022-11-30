الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 صباحًا

المناطق_متابعات

أصدر الدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا بناءً على تقرير من المركز الوطني للأرصاد، بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 صباح يوم الأربعاء

وطالب الدفاع المدني من السكان توخي الحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة من العواصف الرعدية المصحوبة بأمطار غزيرة تستمر على هذه المناطق حتى مساء اليوم.