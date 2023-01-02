الدفاع المدني: البحث عن مفقود جرفه السيل بقرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة

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تباشر قوارب الدفاع المدني تباشر عملية البحث عن مفقود جرفه السيل في قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة، حسبما أفادت الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال الدفاع المدني بالمدينة المنورة، إنه يجرى البحث عن مفقود جرفه السيل عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة في قرية أبيار الماشي.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأحد حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل ربحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدنية المنورة تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل و تبوك.