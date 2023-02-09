الدفاع المدني: العمل على تجهيز فرق الإنقاذ وشحن الآليات إلى مطار أضنة لمساعدة تركيا

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أكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي محمد الحمادي، مساء اليوم، العمل على تجهيز فرق الإنقاذ وشحن الآليات إلى مطار أضنة لمساعدة تركيا.

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال وصلت لأكثر من 150 مليون ريال، موضحاً أن فرقهم مصرة على إيصال المساعدات للمتضررين رغم العوائق.

وقال المركز إن العمل الإنساني السعودي سيصل للمحتاجين حيثما كانوا مشيرا إلى وجود طائرة ثالثة تجهز بمساعدات إغاثة للتوجه إلى تركيا، وإن البعثة السعودية للإغاثة تعمل حاليا على الأرض في تركيا.