«الدفاع المدني الفلسطيني»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بكل الأشكال في غزة

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قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الأهالي في غزة يعيشون أجواء حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل وجود استهدافات في كل مكان على مدار الساعة حتى على مدار الدقيقة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك استهدافات لمنازل وأبراج وسيارات وأي تجمع، قائلًا: «أي شيء يتحرك داخل قطاع غزة يتم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي»، لافتًا إلى أنه منذ أن بدأت الحرب أمس السبت، والأجواء في غزة ملبدة بالطائرات الحربية بكل أشكالها، ولا يخلو شارع من قطاع غزة من وجود شهيد أو مصاب، كما أن الاحتلال يرتكب المجازر بشتى أشكالها في غزة في هذه اللحظات,

وأكمل، أنه جرى استهداف برج كامل واستهداف عائلات، وانتشال عائلة بالكامل من تحت الأنقاض عددها نحو 16 أو 17 شهيدا من تحت الأنقاض وما زال انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، ومشاهد مؤلمة نتيجة الإجرام، موضحًا أن هناك فرح كبير بين المواطنين على المستوى الشعبي بسبب ما حدث أمس والحالة البطولية والإنجاز البطولي الذي حققتها المقاومة، ودخول المناطق المحتلة، وأسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وأسر عدد كبير منهم، وكل ما حدث داخل القطاع مقابل ما حدث أمس.