الدفاع المدني بغزة: نناشد العالم تزويدنا بالمعدات لانتشال جثامين الشهداء

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عاود الدفاع المدني في غزة، العمل شرقي القطاع لانتشال جثامين الشهداء من بين ركام المنازل المدمرة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وقال الدفاع المدني في غزة: «نناشد المجتمع الدولي تزويدنا بالمعدات التي تساعدنا على انتشال جثامين الشهداء من بين الأنقاض».

وفي سياق آخر، تعمل مصلحة سجون الاحتلال الآن على تجهيز الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هناك ثمة مماطلة من الجانب الإسرائيلي.

وصرحت مصادر مصرية مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصر تسلمت كشفا بأسماء 39 فلسطينيا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وأضافت المصادر، أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في الهدنة.