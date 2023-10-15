الدفاع المدني بمنطقة الرياض يطلق حملة السلامة في المباني العالية

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أطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم، حملة السلامة في المباني العالية، تشمل جميع المباني العالية القائمة أو المباني قيد الإنشاء، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، والوقوف على الأعمال الوقائية.

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ التجارب على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء في المباني القائمة، وتدريب مختصي السلامة في المباني، والكشف على المنشآت التجارية في الأبراج متنوعة الأنشطة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى العمل على متابعة وسائل السلامة، وأنظمة الحريق وصيانتها، للمحافظة على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.