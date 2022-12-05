الدفاع المدني يحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2022

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دشن مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي في المقر الرئيس وفروع الدفاع المدني في المناطق، تحت شعار “عطاء وطن”، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود المتطوعين.

واستعرضت المديرية جهودها في مجال العمل التطوعي خلال عام 2022، وتكريم الجهات المتميزة، وأقامت معرضًا مصاحبًا لعدد من الفرق التطوعية استعرضت خلاله جهودها وإمكانياتها في دعم أعمال الدفاع المدني, وتقديم عدد من أوراق العمل عن أهمية العمل التطوعي.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي مع الجهات الأخرى في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، حيث يُعد ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تطمح من خلالها إلى تحقيق المبادرات والمؤشرات والإسهام في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها.