“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار على بعض المناطق تؤدي لجريان السيول

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طالبت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بتوخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض حائل والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضافت أن تأثير الأمطار سيمتد إلى أجزاء من منطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية، وستكون متوسطة في مجملها، مع التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق عسير وجازان والباحة.

وأهابت المديرية بالجميع لتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها.

وأشارت إلى أهمية الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية عند هطول الأمطار، وعدم الاقتراب منها أو لمسها.