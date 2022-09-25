الدفاع المدني يختتم مشاركته في فعاليات ومعرض وزارة الداخلية المقامة احتفالًا باليوم الوطني

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر عن اختتام مشاركتها في فعاليات وزارة الداخلية ( عز الوطن ) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) بواجهة الرياض ، وشارك الدفاع المدني في عدد من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بهذه المناسبة ، حيث تم استعرض الأليات الحديثة والقديمة والخدمات التي يقدمها القطاع ، كما شهدت فعليات الدفاع المدني حضور كثيف من الجمهور للاطلاع على جهود رجال الدفاع المدني في المحافظة على الاروح والممتلكات .