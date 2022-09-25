الدفاع المدني يختتم مشاركته في فعاليات ومعرض وزارة الداخلية المقامة احتفالًا باليوم الوطني

المناطق_متابعات
اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر عن اختتام مشاركتها في فعاليات وزارة الداخلية ( عز الوطن ) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) بواجهة الرياض ، وشارك الدفاع المدني في عدد من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بهذه المناسبة ، حيث تم استعرض الأليات الحديثة والقديمة والخدمات التي يقدمها القطاع ، كما شهدت فعليات الدفاع المدني حضور كثيف من الجمهور للاطلاع على جهود رجال الدفاع المدني في المحافظة على الاروح والممتلكات .
الدفاع المدني يختتم مشاركته في فعاليات ومعرض وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) المقامة احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) للمملكة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري.#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/fWQ8i4ARjF
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 24, 2022