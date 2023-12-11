الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

المناطق_واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الإثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والكامل وخليص وبحرة والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وتربة والمويه والخرمة ورنية، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء ومرات والمجمعة، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم، وهطول أمطار متوسطة على منطقتي الشرقية والباحة .

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والكامل وخليص وبحرة والجموم.