“الدفاع المدني” يدعو إلى توخِّي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعددٍ من المناطق

وفي التفاصيل، أوضح العقيد “الحمادي” أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة والرياض والشرقية.