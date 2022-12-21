“الدفاع المدني” يدعو لأخذ الحيطة لأمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق

المناطق_الرياض

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء غد (الأربعاء) حتى يوم (الجمعة) المقبل.

وأوضحت المديرية أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول تشمل العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة، وتمتد لتشمل الليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان، وأجزاء من المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، والمهد، ووادي الفرع، والحناكية وأجزاء من مناطق الباحة وعسير وحائل والحدود الشمالية ومعظم محافظات القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا.

وأضافت أنه ستتأثر أجزاء من منطقة الرياض، تشمل المجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، ورماح، والدوادمي، وعفيف، بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على الرياض العاصمة، والخرج، والمزاحمية، والقويعية، وأجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وجازان والمنطقة الشرقية، مع احتمالية تساقط الثلوج مساء يومي (الخميس) و(الجمعة) على مرتفعات منطقة تبوك جبل اللوز، وعلقان، والظهر.

وشددت المديرية على ضـرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية عند هطول الأمطار وعدم الاقتراب منها أو لمسها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.